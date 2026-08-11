Власти Сочи призвали жителей и отдыхающих не ездить на личном транспорте

В Сочи из-за ограничений поставок топлива на АЗС горожанам и гостям курорта рекомендовано воздержаться от поездок на личном транспорте. Об этом сообщила мэрия Сочи в своем канале в Max. Власти пояснили, что в логистических схемах поставок возникли сбои, из-за чего крупные операторы ввели лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях.

По данным мэрии, на некоторых АЗС возник ажиотаж, продажа бензина физическим лицам ограничена. Чтобы снизить нагрузку на заправочные станции, власти Сочи просят граждан ездить на общественном транспорте, а личные автомобили использовать лишь в случае особой необходимости.

Мэрия Сочи сообщает, что все системы жизнеобеспечения города работают нормально. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают топливо без лимитов по топливным картам. Общественный транспорт и спецтехника обеспечены горючим в полном объеме, сообщают городские власти.

Анна Перова, Краснодар