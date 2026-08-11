Reuters: Иран атаковал курдские вооруженные формирования в Ираке

Иран нанес ракетные удары по тренировочной базе курдов в иракском городе Эрбиль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Факт атаки подтверждают источники издания Shafaq. По их словам, речь идет о расположенной к северу от города штаб-квартире партии «Комала» — базирующейся в Ираке оппозиционной организации иранских курдов. По предварительной информации, пострадали два человека, а здание получило существенные повреждения.

Иракский Курдистан — это полуавтономный регион на территории Ирака, населенный курдами. С начала конфликта США и Израиля с Ираном регион неоднократно подвергался обстрелам со стороны КСИР. Иракские курды не участвовали в боевых действиях, но на их территории располагаются американские подразделения.