Белгородское УФАС семь раз подряд включило стройфирму в «черный список»

В реестр недобросовестных поставщиков семь раз подряд было включено ООО «Век», с которым министерство строительства Белгородской области расторгло семь контрактов по возведению домов для многодетных семей. Об этом 29 мая сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы. По данным ведомства, начальная цена контрактов варьировалась в диапазоне от 7 до 14 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Век» зарегистрировано в Белгородском районе. Фирма работает с августа 2017 года в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Единственным владельцем компании является Александр Спиридонов, он же выступает гендиректором фирмы. За все время существования с организацией заключили более 100 госконтрактов на общую сумму порядка 1,6 млрд руб. Крупнейшим заказчиком стал белгородский минстрой — 40 закупок почти на 350 млн руб. В 2024 году выручка ООО «Век» составила 84,2 млн руб., что на 35% ниже уровня 2023-го. Чистая прибыль также сократилась более чем вдвое — до 1,5 млн руб. Данные за 2025 год фирма не публиковала.

В белгородском УФАС отметили, что деятельность фирмы не была прекращена, и посчитали, что у компании имелась возможность исполнить контракты.

«ООО "Век" не представило доказательств наличия обстоятельств непреодолимой силы, которые объективно мешали бы выполнению работ. Компания не предприняла мер для устранения нарушений в установленный срок»,— заявили в ведомстве.

Накануне, 28 мая, «Ъ-Черноземье» сообщал, что белгородский минстрой объявил повторный аукцион на завершение возведения недостроенной школы №4 в городе Строитель Яковлевского округа. Начальная цена контракта с прошлых торгов не изменилась и составляет 1,1 млрд руб.

Денис Данилов