NOAA: июль стал самым жарким месяцем в США за всю историю наблюдений

Июль стал самым жарким месяцем для континентальной части США с начала ведения метеозаписей в 1895 году, то есть за 132 года, сообщает CBS News со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Средняя температура по стране составила 76,9°F (около 24,9°C), что на 0,1–0,2 градуса превысило предыдущие рекордные показатели июля 1936 и 2012 годов. Особенно высокие температуры зафиксированы в штатах Айдахо, Юта, Вайоминг и Монтана, где были установлены исторические максимумы.

Особенностью прошедшего месяца стали не только дневные, но и высокие ночные температуры. Средняя ночная температура в июле достигла 64,2°F (17,9°C), что на 0,7 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2022 году. Волна жары, начавшаяся в начале месяца, затронула более 185 млн человек. Были отменены или перенесены многие массовые мероприятия.

Средний уровень осадков в стране оказался третьим самым низким за всю историю, при этом экстремальная жара спровоцировала мощные ливни и катастрофические наводнения в отдельных регионах. Особенно пострадали Техасский холмистый край и восточная часть штата Нью-Йорк.

В NOAA отмечают, что июль стал «месяцем дикой погоды», когда рекордный зной соседствовал с разрушительными штормами, а тепловой купол, установившийся над большей частью территории, лишь усугубил ситуацию, создав опасное сочетание жары и высокой влажности.

Екатерина Наумова