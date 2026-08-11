Хуснуллин рассказал, как удивил Путина предложением уволить чиновников

Президент Владимир Путин однажды удивился предложению вице-премьера Марата Хуснуллина уволить региональных чиновников, которые не справились с планом по дорожному строительству. Об этом зампред правительства рассказал в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Когда в 2020-м начинал работать в правительстве, по итогам первого года восемь регионов не выполнили план по дорожному строительству»,— отметил Марат Хуснуллин. Вице-премьер тогда предложил президенту отстранить ответственных — заместителей губернаторов, региональных министров и заказчиков.

По словам господина Хуснуллина, президент спросил: «Зачем так жестко?» — «Нельзя получать бюджетные деньги и не выполнять в срок запланированный объем работ»,— ответил ему чиновник.

Тогда по итогам проверки администрации президента и глав регионов восьмерых ответственных лиц отстранили. Вице-премьер подчеркнул, что с тех пор все регионы исправно выполняли планы дорожного строительства.