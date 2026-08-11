Челябинский застройщик не смог оспорить отказ мэрии в возведении ЖК

Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении требований специализированного застройщика «Актив» к администрации города и управлению по архитектурно-градостроительному проектированию. Компания пыталась признать недействительной отмену разрешения на строительство жилого комплекса возле улицы Труда, сообщает пресс-служба суда.

ЖК планировалось построить рядом с ТРК «Гагарин парк», на улице Коммуны, 98. В ноябре 2022 года администрация выдала разрешение на возведение комплекса, но в марте 2026-го отменила его. По данным мэрии, строительство невозможно из-за выявленных нарушений противопожарной безопасности. Девелопер хотел признать недействительными запрет, а также прекращение действия сопутствующего разрешения на использование земель.

Специализированный застройщик «Актив» связан со строительной компанией «НИКС». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцами компании являются Владимир Савич, Андрей и Татьяна Серсковы. Они же учредители ООО «Специализированный застройщик “НИКС“».

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в апреле было возбуждено дело из-за отмены разрешения на строительство ЖК. В произошедшем усматривают признаки злоупотребления должностными полномочиями.

Виталина Ярховска