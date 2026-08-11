В Свердловской области распространяется фейк о введении спецмер из-за атак БПЛА

В Свердловской области зафиксировали распространение недостоверной информации о якобы введении экстренных мер из-за угрозы атак беспилотников. Об этом предупредили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В департаменте отметили, что подобные публикации сопровождаются эмоциональными заявлениями и утверждениями о фактах, которые не имеют официального подтверждения. «Подобная подача направлена на дестабилизацию общественной обстановки, формирование у жителей тревожных настроений и создание искаженного представления о ситуации в регионе»,— сообщили в правительстве.

Власти призвали жителей не распространять недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях. Официальную информацию рекомендуют проверять на портале правовой информации Свердловской области, на сайте департамента информационной политики региона или в официальном канале губернатора.

Ранее в Свердловской области выявили новую схему мошенничества с использованием дипфейка губернатора Дениса Паслера.

Полина Бабинцева