Круглосуточное кафе в Лондоне от стартапа Corgi превратилось в городской IT-хаб

ИИ-стартап в сфере коммерческого страхования Corgi открыл одноименное кафе в Лондоне, которое работает круглосуточно, без перерывов и выходных. Официальный запуск Corgi Cafe состоялся 8 августа в районе Шордич и вызвал ажиотаж — пространство позиционируется как главное технологическое комьюнити для основателей стартапов, инвесторов и разработчиков. Более 1 тыс. человек посетители кафе в день открытия, пишет газета Metro.

По данным издания, лондонское кафе мгновенно превратилось в место для нетворкинга у сотни предпринимателей, а деловая соцсеть LinkedIn заполнилась постами и отзывами из нового пространства. Главной особенностью заведения стали авторские напитки, созданные в партнерстве с известными IT-брендами: например, кофейный коктейль «AI Gateway Drug» от сервиса ngrok и «Eleven Latte» от разработчика ИИ-генераторов голоса ElevenLabs. В кафе планируют установить специальную будку с ИИ-агентом, который будет консультировать начинающих стартаперов по их проектам.

Первое круглосуточное кафе Corgi запустили в Сан-Франциско — там же находится и штаб-квартира компании, которая известна жесткой корпоративной культурой и работой сотрудников в режиме 24/7. В мае представители стартапа признали, что такой формат заведения (с бесплатным Wi-Fi и без минимальной суммы заказа) приносит убытки. Однако, по их словам, они полностью себя оправдывают — создание такого делового сообщества позволяет привлечь еще больше клиентов и сотрудников напрямую.