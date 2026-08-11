Еврокомиссия не смогла назвать гарантов по кредиту Украине на €90 млрд

В Европейском союзе возникли серьезные сомнения по поводу того, кто и каким образом будет выплачивать кредит Украине на сумму €90 млрд. Об этом заявили в Еврокомиссии в ответ на запрос депутата Европарламента Фабио Де Маси, передает газета Berliner Zeitung.

Речь идет о €90 млрд, которые ЕС выделил Украине на 2026-2027 годы за счет еврооблигаций, размещенных на рынках капитала. Из ответа ЕК на запрос евродепутата Фабио Де Маси следует, что комиссия не может определить ни размер субсидии на покрытие долговых расходов, ни даже то, будет ли этот финансовый инструмент использоваться в бюджете ЕС на 2027 год, пишет BZ. В итоге невозможно понять, какие государства и в каком объеме возьмут на себя ответственность по этому кредиту.

Фабио Де Маси отметил, что даже комиссия не знает, какую сумму должны будут заплатить государства-члены ЕС. По мнению депутата, эти кредиты могут стать инструментом «войны на истощение» и приведут к обогащению коррумпированных олигархов. Он также выразил удивление, как немецкое правительство и парламент могли одобрить данный долг без должной оценки последствий.

Общая сумма кредита разделена на две части: €30 млрд предназначены для бюджетных нужд Украины, а €60 млрд — на военные расходы и развитие оборонного производства. Из финансовых обязательств освобождены Чехия, Венгрия и Словакия, которые отказались участвовать в голосовании по этому вопросу.