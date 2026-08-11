В Татарстане 13 пассажиров пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой

В ДТП с автобусом в Алексеевском районе Татарстана пострадали 13 человек. Об этом «РИА Новости» рассказали в МВД по республике.

«В автобусе было 17 пассажиров. На данный момент 13 пассажиров, которые пострадали, осматривают», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным прокуратуры Татарстана, 50-летний водитель легковушки нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу пассажирскому автобусу.

СУСК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения») и части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).