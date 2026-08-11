МИД РФ: Армении нужно принять решение о референдуме по членству в ЕАЭС

Евразийский экономический союз рассчитывает, что Армения проведет референдум по вопросу выбора между вступлением в Европейский союз или сохранением членства в ЕАЭС до декабря 2026 года. Об этом 11 заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Он отметил, что в совместном заявлении президентов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии от 29 мая зафиксировано требование провести в Армении такой референдум. Конкретных сроков не было, но декабрьское заседание Высшего Евразийского совета станет ключевым моментом, когда глава государств обсудят дальнейшие совместные шаги с учетом того, проводился ли референдум.

«Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении соответствующих дальнейших совместных шагов»,— пояснил господин Галузин. На декабрьском заседании также представят доклад о возможных последствиях приостановления действия договора о ЕАЭС в отношении Армении.