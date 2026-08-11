Хуснуллин рассказал об удивившем Путина жестком решении

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин в интервью ТАСС раскрыл детали разговора с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого он предложил отстранять чиновников за срыв сроков дорожного строительства.

По словам вице-премьера, в 2020 году восемь регионов не справились с годовыми обязательствами, и он настоял на кадровых решениях, которые удивили главу государства. Как сообщил господин Хуснуллин, по итогам первого года его работы в правительстве выяснилось, что несколько субъектов не выполнили запланированные объемы дорожных работ. На докладе у президента он предложил применить меры к ответственным лицам — заместителям губернаторов, региональным министрам и заказчикам строительства.

«Президент спросил: "Зачем так жестко?" Я ответил: нельзя получать бюджетные деньги и не выполнять в срок запланированный объем работ. Добавил: это будет хорошим уроком для всех», — поделился вице-премьер. По его словам, Владимир Путин поручил проработать этот вопрос с администрацией президента и главами регионов. В итоге восемь чиновников были отстранены от должностей. «С тех пор не было ни одного региона, который не выполнил бы годовой план дорожного строительства», — заключил Марат Хуснуллин.