Власти Петербурга разработают меры поддержки селлеров

Власти Санкт-Петербурга намерены разработать меры для производителей и продавцов, работа которых оказалась затронута происшествиями на объектах Wildberries. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил, что поручение проработать такую помощь дал губернатор города Александр Беглов.

Одним из вариантов станут льготные программы Фонда микрофинансирования: их параметры предусматривают сумму до 5 млн руб. и ставку в диапазоне от 3% до 10,5% годовых. Одновременно городская администрация и управление Федеральной налоговой службы готовят индивидуальные решения для предпринимателей.

Если ущерб от чрезвычайных обстоятельств будет подтвержден, предприниматели смогут запросить перенос или разбивку авансового платежа по упрощенной системе налогообложения. Петербургские власти также продолжают обсуждать с бизнесом финансирование, логистику и работу с маркетплейсом.