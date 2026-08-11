Пожарные спасли шесть человек из горящего дома в центре Москвы

В квартире жилого дома на Малой Переяславской улице в Москве произошел пожар. Спасатели эвакуировали шесть человек, включая троих детей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

По предварительным данным, никто не пострадал. Пожарные продолжают тушить возгорание. По словам представителей МЧС, огнем охвачены личные вещи и мебель в одной из квартир.

Портал MSK1 сообщает, что из квартиры сейчас идет густой черный дым. Из-за пожара движение перекрыли на участке от Малой Переяславской улицы до Большой Переяславской улицы.