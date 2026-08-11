В Амурской области выявили два случая бешенства

В Белогорске Амурской области ввели карантин по бешенству. Смертельно опасной инфекцией заразились две домашние собаки. Об этом сообщили в управлении ветеринарии по Амурской области.

Сейчас в Белогорске проводится повторная вакцинация от бешенства домашних животных. В начале февраля в городе уже вводили карантин по бешенству.

«Владельцы собак часто путают первые симптомы бешенства с отравлением. Признаки действительно могут быть схожи, речь идет о слюнотечении, отказе от воды и еды — немотивированная агрессия обычно проявляется позже,— объяснил начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.— При этом начиная лечить больную бешенством собаку, ее хозяева рискуют собственной жизнью. Поэтому при первых "странных" симптомах у животного его необходимо срочно показать квалифицированному ветеринарному врачу».

Жителей попросили сообщать о случаях обнаружения павших животных, а также животных с клиническими признаками бешенства или ведущих себя неадекватно.

Анна Яшина, Благовещенск