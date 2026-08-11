Турецкая оппозиция протянула руку Абхазии

Сразу десять оппозиционных партий Турции призвали власти страны признать абхазские паспорта и установить прямое морское и воздушное сообщение с Абхазией. Такая инициатива может стать первым шагом к признанию государственной независимости бывшей грузинской автономии. В Сухуме ее приветствовали, но отнеслись осторожно, ожидая реакции России. Впрочем, и турецкие власти пока не обозначили готовности к таким переменам, и их позиция по статусу Абхазии остается неизменной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

С призывом к турецким властям и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану «покончить с изоляцией Абхазии» выступили на прошлой неделе депутаты от десяти политических партий Великого национального собрания (парламента) Турции. В их числе недавно сформированная Новая партия, которая стала крупнейшей оппозиционной фракцией в парламенте. Совместно они занимают 206 мест в парламенте, что составляет около 34% списочного состава депутатов.

Текст заявления зачитал депутат от Рабочей партии Ахмет Шык. В нем говорится, что Абхазию и Турцию «связывают исторические, родственные и общественные отношения»: после Кавказской войны XIX века значительная часть абхазов оказалась на территории современной Турции. На сегодняшний день абхазская диаспора в стране, по разным оценкам, достигает полумиллиона человек, в то время как в самой Абхазии проживает лишь 122 тыс. этнических абхазов.

Назвав Абхазию «соседом Турции по Черному морю», Ахмет Шык от имени всех подписантов воззвания потребовал установить паромное сообщение с Абхазией, организовать прямые авиарейсы и признать паспорта граждан республики «для обеспечения свободы их передвижения как фундаментального права человека».

Эти требования были сформулированы по итогам многомесячной кампании «Прекратим изоляцию Абхазии», проходившей по всей территории страны, особенно в регионах, где живет многочисленная абхазская и черкесская диаспоры. Ее главным слоганом было признание независимости Абхазии. И хотя в итоговый документ это требование пока не внесли, инициаторы кампании призвали Анкару использовать «прецедент Кипра». Речь идет о признании страной независимости Турецкой Республики Северного Кипра в 1983 году и установлении с ней обширных экономических, транспортных и политических связей.

В самой Абхазии инициативу турецких депутатов восприняли с большим энтузиазмом. Так, МИД республики заявил, что рассматриваемый вопрос «лежит в плоскости восстановления элементарных прав человека», а признание Турцией абхазских документов — «часть задачи по расширению международного признания независимости Абхазии» и установления «полноценных экономических, гуманитарных и культурных связей» с другими государствами.

Впрочем, инициатива турецкой оппозиции вызвала дискуссии внутри республики. Так, близкая к властям и базирующаяся в Турции Федерация абхазских культурных центров (Абхафед) раскритиковала действия турецких депутатов. В ответ «Объединенная абхазская оппозиция» заявила, что любой, кто выступает против свободы передвижения, «выступает прямым врагом интересов Республики Абхазия».

Одновременно с этим в соцсетях разгорелся спор, в ходе которого сторонники президента Бадры Гунбы обвинили уже абхазскую оппозицию и ее лидера Адгура Ардзинбу в стремлении «разыграть турецкую карту» и поссорить страну с Россией. Сам Ардзинба эти обвинения комментировать не стал.

Бывший государственный министр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили заявил “Ъ”, что «последней инициативой депутатского корпуса Анкара явно решила прозондировать реакцию Москвы на возможную активизацию Турции в Абхазии». По его словам, подобная активизация вполне логична на фоне общего усиления позиций Турции на Южном Кавказе после второй карабахской войны. Закареишвили указал, что Анкарой движет далеко не желание «обеспечить право на свободу передвижения граждан Абхазии», ведь почти все граждане республики имеют российский паспорт, который дает им право беспрепятственно посещать Турцию. Впрочем, как заметил в беседе с “Ъ” постоянный автор аналитического ресурса Nation.ge Давид Авалишвили, «для влиятельных кругов в Турции и Абхазии приоритетно не признание паспортов, а прямое авиа- и паромное сообщение».

Официальная Анкара инициативу депутатов пока не комментировала. Турция традиционно признает территориальную целостность Грузии и по требованию Тбилиси ограничивает визиты абхазских делегаций. Экономическое взаимодействие с республикой ограничивается вывозом угля и древесины из Очамчирского порта и совместным выловом рыбы. Тем не менее в турецком МИДе неоднократно подчеркивали готовность обсуждать «гуманитарные аспекты» вплоть до упрощения передвижения для абхазов без изменения политической позиции.

В МИД Грузии “Ъ” заявили, что не комментируют инициативу «некоторых турецких депутатов», а Турция как дружественное государство «однозначно признает территориальную целостность Грузии».

Впрочем, любые шаги Анкары в Абхазии упираются в главный ограничитель — экономическую и военную зависимость республики от России. 90% абхазского бюджета составляют финансовые трансферы из Москвы в рамках программы содействия социально-экономическому развитию, экспорт абхазских товаров на российские рынки и российский туризм. В Абхазии дислоцированы российские войска, а границы, включая морскую акваторию, охраняют российские пограничники. Москва пока не комментирует инициативу турецкой оппозиции, но именно ее реакция станет определяющей.

Владимир Новиков