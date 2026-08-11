Крупный пожар произошел в промзоне нидерландского Лелистада

Пожар произошел в промышленной зоне вблизи города Лелистад в нидерландской провинции Флеволанд. Об этом сообщает местная радиокомпания Omroep Flevoland. Причины ЧП неизвестны.

Пожар начался утром 11 августа. Радиокомпания назвала пожар «очень большим», однако площадь возгорания не уточняется. К тушению огня привлекли пожарные расчеты из соседних Утрехта и Гелдерланда, также задействовали авиатехнику.

Помещения в загоревшемся здании арендовали несколько компаний. В нем могут находиться автомобили, а также газовые баллоны. Горение сопровождается звуками взрывов, уточняет вещатель.

К 12:15 (13:15 мск) пожарные локализовали возгорание. По имеющимся данным, угрозы распространения огня на расположенную рядом АЗС нет. Местным жителям рекомендовали держать окна и двери закрытыми и отключить приточную вентиляцию.