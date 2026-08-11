В Самарский областной суд поступил иск о снятии коммуниста Михаила Матвеева с выборов в Госдуму

Депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев сообщил в своем Telegram-канале, что в суд поступило исковое заявление о снятии его с выборов в Государственную думу девятого созыва.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев возглавляет общеобластной список коммунистов вместе с главой фракции КПРФ в СГД Алексеем Лескиным и депутатом губдумы Михаилом Усовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

На сайте Самарского областного суда указано, что с заявлением обратилась Анна Саранцева. Судя по всему, речь идет о 63-летнем враче УЗИ Самарской городской больницы №1 им. Н. И. Пирогова, которая является кандидатом (Промышленный округ №163) в депутаты Госдумы от Самарской области от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (Партия пенсионеров).

Согласно материалам дела, исковое заявление было зарегистрировано в суде во вторник, 11 августа. Судебное заседание назначено на 12 августа. Депутат Михаил Матвеев сообщает, что текст заявления сам пока не видел.

По словам Михаила Матвеева, Анна Саранцева — мать исполнительного директора Федерации борьбы Самарской области, которую возглавляет единоросс Александр Живайкин. Он также является кандидатом в депутаты Госдумы по 163-му округу.

Руфия Кутляева