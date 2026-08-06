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Избирком Самарской области зарегистрировал кандидатов по общеобластному списку от трех партий

На выборах депутатов Самарской губернской думы (СГД) по общеобластному избирательному списку зарегистрированы кандидаты от трех партий. Об этом сообщили в областном избиркоме. 

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

От КПРФ зарегистрирован 71 человек, от ЛДПР — 76 человек, от «Справедливой России» — 32 человека. 

Общеобластной список коммунистов возглавляют глава фракции КПРФ в СГД Алексей Лескин, депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев и депутат губдумы Михаил Усов. 

Список ЛДПР возглавляет замруководителя центрального аппарата ЛДПР по сопровождению избирательных кампаний Давыд Губарь. 

Общеобластную часть списка «Справедливой России» возглавили глава фракции «СР» в Самарской губернской думе Михаил Маряхин, председатель совета тольяттинского отделения партии и бывший депутат думы Тольятти Алексей Сазонов и депутат Самарской губернской думы Максим Гусейнов.

В сентябре этого года жителям Самарской области предстоит выбрать 50 депутатов областного парламента: 25 — по общеобластному избирательному списку и 25 — по одномандатным округам. 

По данным облизбиркома на 1 июля 2026 года, на территории Самарской области зарегистрированы 16 партий, имеющих право принимать участие в выборах. 

Сабрина Самедова