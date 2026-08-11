Издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» выставили на торги за 3,5 млн рублей
Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги прижизненное издание книги Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» 1836 года. Стартовая цена составляет 3,5 млн руб. Торги редкими книгами и историческими бумагами из Санкт-Петербурга пройдут 13 августа.
Издание книги Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» 1836 года
Фото: Литфонд
Издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» находилось в собрании литературоведа и историка литературы Александра Бороздина, а в 1920-х годах продавалось в петроградском магазине «Антиквариат» коллекционера Павла Губара. Это самый дорогой лот на торгах. Помимо него выставлены:
- иллюстрированный исторический памятник, описывающий праздник «Волшебство Белой Розы», стартовая цена — 750 тыс. руб.;
- комплект из текстов и атласа Николаса-Габриэля Леклерка «Естественная, нравственная, гражданская и политическая история древней и современной России» (1783–1794 годов) — 600 тыс. руб.;
- гравюра на меди с акварельной подкраской «Дворец и крепость Великого Князя Московского, обычно называемые Кремленаград» авторства Гесселя Герритса — 280 тыс. руб.
В апреле «Литфонд» провел торги редкими книгами, рукописями, автографами и историческими бумагами. Самым дорогим предметом стала Острожская Библия Ивана Федорова, проданная за 4,8 млн руб.