Путин передал Трампу «ответную шайбу» через посланника США

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Родни Мимс Кук-младший раскрыл детали неформального жеста Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. По словам господина Кука, российский лидер вручил ему символическое послание для американского коллеги, попросив передать так называемую «ответную шайбу», передает Lenta.ru. Этот эпизод произошел еще в июне, но подробности стали известны только сейчас.

Американский эмиссар уточнил, что уже через неделю после встречи в Петербурге он лично положил настоящую хоккейную шайбу на стол президенту США. Господин Кук отметил, что господину Трампу подарок пришелся по душе. Посланник не исключил, что этот хоккейный сувенир мог стать темой для обсуждения во время телефонного разговора глав государств, состоявшегося 14 июня, хотя официально этот вопрос не комментировали.

Господин Кук, который присутствовал на пленарной сессии ПМЭФ 5 июня, передал Владимиру Путину привет от Дональда Трампа, на что российский президент ответил благодарностью за «привет из Вашингтона». Позднее, 14 июля, продюсер Стивен Мао, также знакомый с ситуацией, подтвердил позитивную реакцию господина Трампа на полученный подарок. Господин Мао подчеркнул, что Родни Мимс Кук-младший — доверенное лицо американского лидера, что придает этому жесту дополнительный вес в контексте двусторонних контактов.