«Автостат»: продажи шведско-китайской Lynk & Co в России выросли в 10 раз

Шведско-китайский автомобильный бренд Lynk & Co (входит в группу Geely) с января по июль продал на российском рынке 1907 машин. За тот же период 2025 года было продано 190 автомобилей, сообщил директор агентства Автостат Сергей Целиков.

Наиболее востребованной моделью оказался гибридный кроссовер Lynk & Co 900. За указанный промежуток было куплено 1818 машин — это 95% от общего объема продаж.

Чаще всего машины бренда покупали в Москве (980 шт.) и Подмосковье (275 шт.). Еще 117 автомобилей купили в Санкт-Петербурге, 10 — в Ленобласти, 77 — в Краснодарском крае, 48 — в Татарстане.