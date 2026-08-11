Четыре проекта благоустройства в малых городах Южного Урала признаны лучшими

По итогам XI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях от Челябинской области четыре инициативы признаны победителями. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На конкурс от области было направлено девять заявок. Одним из победителей стал проект в Озерске. На площади более 0,9 га на улице Дзержинского оборудуют событийную зону, прогулочный маршрут, зону отдыха у воды и площадку для катания. Еще одна территория площадью 2,1 га находится в Коркино. Проект предполагает обновление исторического центра города с концепцией «ленты времени». В селе Фершампенуаз создадут многофункциональное общественное пространство в центре села на площади 2,1 га. В его основе — национальный колорит нагайбаков и казачья история. Предусмотрены зоны для разных возрастных групп, включая центральную событийную площадь, скейт-парк и экспозицию природных материалов. Последняя территория площадью 1 га выделена в поселке Тимирязевский. По задумке разработчиков, архитектурный образ будет сочетать природные и научные мотивы. Планируется создать тематические зоны: от плодового сада до веревочного городка и спортивной площадки.

Виталина Ярховска