Умер бывший соперник Лукашенко на выборах президента Белоруссии Милинкевич

Белорусский оппозиционный политик Александр Милинкевич умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на заявление родственников оппозиционера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Милинкевич

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Александр Милинкевич

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Известно, что господин Милинкевич умер после продолжительной болезни. Другие подробности не приводятся.

Александр Милинкевич родился 25 июля 1947 года в Гродно. Карьеру на госслужбе он начал в 1990 году, когда занял пост заместителя председателя Гродненского горисполкома. В 2001 году политик был руководителем предвыборной кампании кандидата в президенты Белоруссии Семена Домаша.

В 2006 году господин Милинкевич участвовал в президентских выборах как единый кандидат от оппозиции. Перед выборами 2010 года он сообщил о том, что собирается вновь выдвигаться на пост главы государства, однако позже снял свою кандидатуру. В 2012 году Александр Милинкевич шел и на парламентские выборы, но ЦИК отказал ему в регистрации.

В 2006–2016 годах Александр Милинкевич возглавлял движение «За свабоду». Несколько лет назад уехал из Белоруссии. В 2017 году вместе с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич создал в Варшаве фонд «Вольный беларусский университет». В 2023 году вернулся к политической деятельности в качестве внештатного советника экс-кандидата в президенты Белоруссии на выборах в 2020 году Светланы Тихановской.