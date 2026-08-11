Число сбитых БПЛА над Оренбуржьем увеличилось до 11

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил об итогах отражения атаки беспилотников на регион. По последним данным, средствами ПВО и мобильных огневых групп над территорией области сбиты 11 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших в результате атаки нет. Экстренные службы продолжают работу на местах происшествий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Глава региона обратил внимание на участившиеся случаи публикации в соцсетях фото- и видеоматериалов с места событий. Господин Солнцев подчеркнул, что все факты будут проверены, а нарушителям дадут правовую оценку.

«Напомню, что враг пытается дестабилизировать обстановку в регионах. Вызвать панику среди населения. Не помогайте преступному режиму в их намерениях. Фиксация летящих дронов, их сбитие, а также распространение фото и видео промышленных объектов запрещены региональным указом»,— отметил глава Оренбуржья.

Евгений Солнцев призвал жителей доверять только официальным источникам информации. Во вторник беспилотники атаковали промышленное предприятие Оренбургской области. БПЛА сбили, но обломки рухнули на объект, и произошло возгорание.

Яна Вежлева