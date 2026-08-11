В Оренбуржье загорелось промпредприятие после атаки БПЛА

Оренбургская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор Евгений Солнцев, средствами ПВО и мобильных огневых групп сбито уже восемь БПЛА. В результате падения обломков одного из них началось возгорание на территории промышленного предприятия. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Глава региона обратился к жителям с просьбой не снимать видео и фото, а также не публиковать их в соцсетях, чтобы не помогать врагу. Атака, по его словам, продолжается, оперативные службы держат ситуацию под контролем.

Ранее на территории области была объявлена опасность атаки БПЛА. Утром стало известно о временном прекращении выпуска и приема самолетов в аэропортах Оренбурга и Орска.

Яна Вежлева