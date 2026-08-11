Росприроднадзор нашел нарушения на балахнинском полигоне ТКО после пожара

Межрегиональное управление Росприроднадзора завершило внеплановую проверку АО «Ситиматик–НН» после пожара на полигоне ТКО в Балахнинском округе Нижегородской области в мае 2026 года. У регоператора вновь нашли нарушения, сообщили в ведомстве.

В частности, отходы размещают с отступлением от проектной документации. Также должным образом не организован сбор и отвод фильтрата: канал есть только с западной стороны, из-за чего ров вдоль восточной стороны частично переполнен, фильтрат высачивается на грунтовую дорогу.

Кроме того, инспекторы нашли в отходах полезные компоненты, захоронение которых запрещено. А в районе въезда на полигон на необорудованной площадке зафиксированы древесные отходы и грунт со строительными отходами.

По итогам проверки АО «Ситиматик–НН» привлекли к административной ответственности, юрлицу выдано предписание об устранении нарушений.

Как писал «Ъ-Приволжье», Росприроднадзор неоднократно выявлял нарушения у этого оператора. Весной компанию оштрафовали на 200 тыс. руб.

Галина Шамберина