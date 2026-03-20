Регоператора оштрафовали за нарушения на Балахнинском и Городецком полигонах

Канавинский райсуд утвердил штраф в размере 200 тыс. руб. для регионального оператора обращения с отходами АО «Ситиматик — НН» за нарушения экологических требований на Балахнинском и Городецком полигонах ТБО. Об этом сообщили в управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

В надзорном ведомстве отметили, что в деятельности регоператора «неоднократно выявлялись нарушения природоохранных норм и требований». Проверка в 2025 году установила факты негативного влияния на почву полигонов, а отбор проб выявил превышение концентраций загрязняющих веществ.

Также на Городецком полигоне обнаружили растекшийся на грунтовую дорогу фильтрат, на Балахнинском — размещенные на необорудованной площадке отходы. Регоператора привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей по рекультивации земель и охране почв (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ).

