Путин призвал российский бизнес инвестировать в прорывные научные технологии

Президент Владимир Путин призвал российских предпринимателей выступать заказчиками прорывных научных технологий. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по науке и образованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Надо так настроить работу, чтобы отечественный бизнес, предприятия выступали прямыми заказчиками прорывных научных решений и технологий», — заявил Владимир Путин. Предприниматели, по словам президента, должны брать четкие обязательства по созданию на основе таких разработок конкурентных продуктов.

В ином случае колоссальное количество средств и многолетний упорный труд ученых пропадают впустую, отметил глава государства. Нельзя допускать ситуаций, когда научные результаты остаются невостребованными, заключил он.