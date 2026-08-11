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Путин призвал российский бизнес инвестировать в прорывные научные технологии

Президент Владимир Путин призвал российских предпринимателей выступать заказчиками прорывных научных технологий. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по науке и образованию.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Надо так настроить работу, чтобы отечественный бизнес, предприятия выступали прямыми заказчиками прорывных научных решений и технологий», — заявил Владимир Путин. Предприниматели, по словам президента, должны брать четкие обязательства по созданию на основе таких разработок конкурентных продуктов.

В ином случае колоссальное количество средств и многолетний упорный труд ученых пропадают впустую, отметил глава государства. Нельзя допускать ситуаций, когда научные результаты остаются невостребованными, заключил он.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Президент Владимир Путин назвал искусственный интеллект (ИИ) «более прорывной технологией», чем освоение космоса, и отметил, что следующие 10–15 лет станут временем «колоссальной технологической трансформации» и развития ИИ. Внедрение ИИ в производственные процессы позволит создать новые рабочие места, требующие умения работать с данными и инженерного мышления. Правительство ищет способы вовлечь бизнес в использование ИИ в «пограничных» отраслях, например, для упрощения выдачи лицензий и разрешений.

Владимир Путин призвал шире использовать кодекс этики в сфере ИИ и обсуждать все вопросы внедрения новых технологий с технологическим бизнесом, тестируя идеи в экспериментальных правовых режимах. Такие режимы уже действуют в Москве и на Сахалине и вскоре распространятся на весь Дальний Восток. Он подчеркнул, что в сфере госуправления, спецслужб и силовых ведомств должны использоваться только российские разработки искусственного интеллекта.

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