Путин призвал российский бизнес инвестировать в прорывные научные технологии
Президент Владимир Путин призвал российских предпринимателей выступать заказчиками прорывных научных технологий. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по науке и образованию.
Президент России Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
«Надо так настроить работу, чтобы отечественный бизнес, предприятия выступали прямыми заказчиками прорывных научных решений и технологий», — заявил Владимир Путин. Предприниматели, по словам президента, должны брать четкие обязательства по созданию на основе таких разработок конкурентных продуктов.
В ином случае колоссальное количество средств и многолетний упорный труд ученых пропадают впустую, отметил глава государства. Нельзя допускать ситуаций, когда научные результаты остаются невостребованными, заключил он.
Президент Владимир Путин назвал искусственный интеллект (ИИ) «более прорывной технологией», чем освоение космоса, и отметил, что следующие 10–15 лет станут временем «колоссальной технологической трансформации» и развития ИИ. Внедрение ИИ в производственные процессы позволит создать новые рабочие места, требующие умения работать с данными и инженерного мышления. Правительство ищет способы вовлечь бизнес в использование ИИ в «пограничных» отраслях, например, для упрощения выдачи лицензий и разрешений.
Владимир Путин призвал шире использовать кодекс этики в сфере ИИ и обсуждать все вопросы внедрения новых технологий с технологическим бизнесом, тестируя идеи в экспериментальных правовых режимах. Такие режимы уже действуют в Москве и на Сахалине и вскоре распространятся на весь Дальний Восток. Он подчеркнул, что в сфере госуправления, спецслужб и силовых ведомств должны использоваться только российские разработки искусственного интеллекта.