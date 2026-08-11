Возврат в карман не положишь

Один из старейших магазинов Петербурга отказался возвращать деньги за подарочную карту на 100 тыс. руб. и проиграл в суде. Теперь универсам ДЛТ должен вернуть клиенту 260 тыс. руб. Это стоимость самого сертификата, плюс 10 тыс. руб. за моральный вред, около 60 тыс. руб. штрафа и еще больше сотни — в качестве процентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Как следует из постановления Невского районного суда, мужчина не нашел для себя ничего подходящего в бутике и потребовал оформить возврат. Когда магазин отказал, тот обратился в Роспотребнадзор, налоговую службу и суд, указывая на нарушения прав потребителей. Насколько обосновано такое решение, “Ъ FM” обсудил с ведущим юристом Общества защиты прав потребителей Олегом Фроловым:

«По закону потребитель имеет право потребовать штраф, неустойку и моральный вред. Но сумма в 250 тыс. руб. довольно-таки завышена по сравнению с другими такими делами. Из своей практики скажу, что по Москве из 100 тыс. руб. неустойка будет тысяч 30 тыс. руб., моральный вред — 5 тыс. руб. и штраф — 20-30 тыс. руб.

Есть уникальные случаи, когда сумма маленькая, а из-за этого сложились большие неприятности — свадьбы сорвались, лимузин не подали, похороны не состоялись. Тогда моральный вред действительно может выйти большим. Но такое решение может повлиять на будущие случаи. В следующий раз у продавца не будет умысла посылать потребителя в суд. Если бы суд взыскал 115 тыс. руб., это бы развязало бы руки недобросовестным продавцам».

Как следует из правил компании, «сумма оплаты за покупку подарочной карты не является коммерческим кредитом», а баланс возврату не подлежит. Однако это противоречит законодательству, говорит управляющий партнер юридической компании «ШАГИ» Андрей Шарков:

«Такая предоплаченная карта, на которой сформирован некий номинал, по своей сути является авансом или предоплатой за будущую покупку. Это позиция, которую многие магазины пытались оспаривать, но в судебной практике она устоялась, и определения Верховного суда исходят именно из этой логики. Так что если потребитель не обратился за приобретением товара, он вправе эту предоплату получить назад, потому что нет встречного предоставления.

Буквально недавно, в мае 2026 года, было разъяснение Роспотребнадзора, которое также указывает на то, что деньги подлежат возврату. В этой части включение в правила магазина условий о невозможности возврата таких денежных средств противоречит тем положениям, которые устанавливает Гражданский кодекс и, что еще важнее, закон "О защите прав потребителей".

В силу прямого установления закона такие положения будут ничтожными. Поэтому магазин скорее здесь себя сам обманывает. Единственный момент, который до сих пор является спорным в практике, — вопрос, кто может обратиться за таким возвратом: человек, оплативший сертификат, либо тот, у которого эта карта находится. Здесь есть разночтения».

Впрочем, как отмечают юристы, опрошенные “Ъ FM”, магазин может подать апелляцию. ДЛТ в Петербурге владеет компания «Меркури Мода», она же управляет ЦУМом в Москве. “Ъ FM” направил запрос в холдинг.

Анжела Гаплевская