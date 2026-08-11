Школьники получат более 3 млн руб. компенсации из-за сошедшего с рельсов поезда

Школьники и их сопровождающие, которые ехали на сошедшем с рельсов в Ульяновской области поезде, получат компенсацию на общую сумму более 3 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 3 апреля 2026 года вблизи станции Бряндино Куйбышевской железной дороги. Семь вагонов поезда Москва — Челябинск сошли с рельсов по вине перевозчика, установила прокуратура. Среди пассажиров была группа школьников из города Златоуст.

«В целях защиты их прав транспортная прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании компенсации морального вреда с перевозчика», — указывается в публикации. Требования прокуратуры суд удовлетворил, отметили представители надзорного ведомства.