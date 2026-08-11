Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: visconti.it Фото: visconti.it

Visconti представила новую специальную серию Michelangelo, посвященную «Сотворению Адама», одной из самых знаменитых фресок Сикстинской капеллы. Для пяти ручек выбрали пять цветов из палитры Микеланджело. Для Visconti творчество Микеланджело — тема не новая: у марки уже существует одноименная постоянная коллекция с цветами росписей Сикстинской капеллы, факсимиле подписи художника и изображением знаменитого жеста — рук Бога и Адама.

Другие бренды письменных принадлежностей тоже обращались к этой теме. В 2025 году, к 550-летию со дня рождения Микеланджело, Montegrappa представила серию Michelangelo 550th Anniversary. В одной ручке соединили отсылки к живописи, скульптуре и архитектуре. Корпус напоминает свод Сикстинской Капеллы с фрагментами, имитирующими каррарский мрамор, на колпачке появляется фрагмент «Сотворения Адама» и миниатюрный «Давид». Тираж составил по 88 перьевых ручек и роллеров, по числу лет жизни Микеланджело.

Еще раньше, в начале нулевых, итальянская Ancora запустила свою коллекцию Michelangelo.

Подразделение High Artistry компании Montblanc выпускало уникальную ручку Michelangelo, колпачок которой представляет собой вырезанную из каррарского мрамора миниатюрную фигуру «Давида». К новому юбилею нас наверняка ожидает еще больше лимиток.

Анна Минакова