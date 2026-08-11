Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из собрания ВМДПНИ Фото: Из собрания ВМДПНИ

Небольшое село Палех Владимирской губернии в XVII веке стало убежищем иконописцев-старообрядцев, бежавших от острога и пыток. Они скрывались в лесах у реки Полежайки, сохраняя и передавая потомкам секреты древней иконописи. Работы палехских мастеров славились по всей Руси: на малой иконе они могли разместить эпический библейский сюжет с ювелирным тщанием прописав десятки персонажей и мельчайшие детали пейзажа.

С советской властью иконописцы, понятно, во взглядах не сошлись, но наученные историей сумели найти компромисс. В 1924 году в Палехе заработала артель древнерусской живописи, а на шкатулках, портсигарах и подносах появились сюжеты о советских пограничниках и сталеварах. Всемирная выставка 1924 года в Венеции принесла Палеху международную славу. Итальянцы даже пытались заполучить художников к себе и создать новую школу, но те отказались — Палех русский, и это многое объясняет.

Павел Шинский