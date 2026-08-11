Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Довелось мне побывать в городе Выборг. Поездка не была случайной: я задумал путешествие в Санкт-Петербург на могилы некоторых из предков, а потом хотел заглянуть на кинофестиваль «Окно в Европу» и побывать в городе, где однажды был четверть века назад. Про поселение — чуть ниже, а вот фестиваль способен произвести впечатление: это старейший в России (существует с 1993 года) смотр игровых, документальных и анимационных фильмов. Конечно, в наше время есть вопросы к неймингу — и к самой Европе, и к окну в нее. Но при желании тут можно увидеть надежду.

А вот надежды попасть на фестивальные действия у меня неожиданно и безвозвратно улетучились. Пресс-служба фестиваля в лице ее бессменного директора Виталия Гизатуллина на запрос об аккредитации от “Ъ FM” сначала отвечала весьма сухо и даже как-то обиженно-нравоучительно — дескать, это же «крупный кинофестиваль». Затем просто отказала в допуске на, как сказано в письме, «церемонии открытия и закрытия».

За мою 35-летную журналистскую практику мне столь жестко отказали в исполнении моих профессиональных обязанностей лишь единожды — в начале 2010-х Латвийская республика не пустила на свою территорию на какую-то выставку. А собственно, все остальные мероприятия фестиваля, включая кинопоказы, свободны для всех желающих. На открытии, которое я, каюсь, все же подсмотрел из городского парка Эспланада, число официальных гостей, ожидающих выхода на красную дорожку, почти не уступало количеству неорганизованных зрителей — горожан и гостей Выборга.

Зато в рамках деловой программы в городской библиотеке, построенной великим финским архитектором Алваром Аалто, залы полны зарегистрировавшихся слушателей. И открытая площадка летнего кинотеатра в «Проломном сквере» в Старом городе также была переполнена. Окончание показов фильмов «Ненормальный» и «3 свадьбы и 1 побег» зрители встречали аплодисментами.

В целом надо признать, что Выборг, так сказать, «не живет» исключительно фестивалем: киносимволики на улицах немного в сравнении с другими киносмотрами в регионах, где мне довелось побывать.

Дмитрий Буткевич