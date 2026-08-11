Сооснователь «Эха Петербурга» Сергей Недоводин умер после избиения в Подмосковье

Один из основателей радиостанции «Эхо Петербурга» Сергей Недоводин умер в больнице. Об этом сообщили его бывшие коллеги по радиостанции. Около месяца назад господин Недоводин получил тяжелые травмы во время конфликта в Подмосковье, писала «Ротонда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Сергея Недоводина Фото: Архив Сергея Недоводина

Супруга медиаменеджера заявила изданию, что 23 июня на мужа напал сосед с приятелем. По словам женщины, он услышал шум под окном и спустился, чтобы сделать замечание нетрезвой компании. В ответ оппоненты применили физическую силу. Она уточняла, что мужа в состоянии комы поместили в реанимацию, позднее у него диагностировали многочисленные осложнения.

На момент публикации «Ротонды» об уголовном деле по факту произошедшего не было известно. Жена господина Недоводина утверждала, что в день нападения на мужа полиция не приехала на вызов — только скорая помощь. В начале августа она сообщила, что не получила ответа из СКР, прокуратуры и МВД на поданные заявления.

«Ротонда» отмечает, что после ухода из «Эха» Сергей Недоводин руководил, в том числе, фондом «Живое будущее». На сайте организации указывалось, что активисты занимаются патриотическими мероприятиями и сотрудничают с Минобороны РФ.

По данным «Ротонды», господин Недоводин умер, не приходя в сознание. Ему был 61 год.