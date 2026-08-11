Мосгорсуд ликвидировал «Открытую Россию»

Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста о ликвидации общественной организации «Открытая Россия» (признана нежелательной организацией в России). Карточка опубликована на портале суда.

Организацию основал предприниматель Михаил Ходорковский (внесен в реестр иноагентов) в 2001 году. В 2017 году Генпрокуратура признала ее нежелательной. Как утверждало ведомство, организация осуществляет программу по «дискредитации результатов проходящих в России выборов» и «признанию их итогов нелегитимными».

В 2021 году «Открытая Россия» (признана нежелательной в России) объявила о своей ликвидации и прекращении деятельности.