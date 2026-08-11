Роспотребнадзор начал проверку продажи БАДов с сибутрамином

Роспотребнадзор начал проверку реализации биологически активных добавок (БАДов) для снижения веса после сообщений о содержании в них сибутрамина. Речь идет о препаратах, продающихся на маркетплейсах под торговыми марками Supressa, Ultra Lipo 3, Mineral Balance и S Figura Slim, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Роспотребнадзора, указанные средства отсутствуют в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Перед покупкой БАДов в ведомстве рекомендовали самостоятельно проверять наличие свидетельства об их государственной регистрации. Для этого можно использовать специализированные поисковые сервисы ЕАЭС и официальный сайт Роспотребнадзора.

Ведомство также обратилось в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с требованием оперативно изъять незарегистрированную продукцию с маркетплейсов.

Сибутрамин — сильный препарат для подавления аппетита, который может влиять на нервную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы, его отпускают только по рецепту. Изначально о продаже БАДов с сибутрамином в составе писали «Известия».