Роспотребнадзор начал проверку продажи БАДов с сибутрамином
Роспотребнадзор начал проверку реализации биологически активных добавок (БАДов) для снижения веса после сообщений о содержании в них сибутрамина. Речь идет о препаратах, продающихся на маркетплейсах под торговыми марками Supressa, Ultra Lipo 3, Mineral Balance и S Figura Slim, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным Роспотребнадзора, указанные средства отсутствуют в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Перед покупкой БАДов в ведомстве рекомендовали самостоятельно проверять наличие свидетельства об их государственной регистрации. Для этого можно использовать специализированные поисковые сервисы ЕАЭС и официальный сайт Роспотребнадзора.
Ведомство также обратилось в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с требованием оперативно изъять незарегистрированную продукцию с маркетплейсов.
Сибутрамин — сильный препарат для подавления аппетита, который может влиять на нервную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы, его отпускают только по рецепту. Изначально о продаже БАДов с сибутрамином в составе писали «Известия».
В БАДах Supressa Fast Metabolism, Mineral Balance, Ultra Lipo 3 и кофе S Figura Slim, продаваемых для похудения, независимые лабораторные исследования выявили сибутрамин. Концентрация сибутрамина в первых трех БАДах в два-три раза превышала максимальные дозировки, применяемые в рецептурных препаратах с этим веществом.
Предполагается, что эти препараты имеют признаки кустарного производства в Казахстане, а их поставки в Россию организованы через сеть казахстанских продавцов.
Ранее, 21 июля 2026 года, Союз производителей биологически активных добавок к пище (СП БАД) направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложение доработать механизм проверки товаров на маркетплейсах. Они считают, что действующие правила неэффективны для пресечения продажи контрафактной продукции и товаров, вводящих в заблуждение, и предложили распространить контроль на описание продукции, изображения упаковки и категорию товара в карточках.
Похожая проблема связана с капсулами и таблетками, использующими в названии Ozempic, которые продаются на маркетплейсах, хотя не имеют отношения ни к оригинальному препарату, ни к БАДам. Эти средства позиционируются как аналоги препарата для похудения, при этом часто имеют сомнительный эффект и не приносят вреда, но и не дают терапевтического эффекта.