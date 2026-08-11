Авторемонт поднял слесарей

Работники автосервисов почти сравнялись с айтишниками и инженерами по уровню выплат. С начала 2026 года абсолютными лидерами в СТО стали автослесари. В среднем им сейчас готовы платить 180 тыс. руб. в месяц — на 80% больше, чем в 2025 году, подсчитали в сервисе «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Участники рынка говорят о дефиците специалистов и уточняют, что сотрудники с опытом могут рассчитывать на доход от 400 тыс. руб. в месяц. Автомаляр может получать 160 тыс. руб. в месяц, автожестянщик — 175 тыс. руб. То есть плюс 30% и 72% соответственно к первому полугодию 2025-го, по данным «Авито Работы».

Это на уровне геодезистов, системных аналитиков, курьеров и главных инженеров, зарплаты которых за тот же период подсчитали в hh.ru.

Правда, в случае сервисменов на такой доход могут рассчитывать молодые сотрудники. У специалистов со стажем зарплаты в 2-3 раза больше, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«Из-за провала на образовательном рынке, когда годами люди не шли учиться на автослесарей, автомехаников, электриков, мужские руки стали востребованы в разных отраслях экономики. Например, в вооруженных силах, мы видим довольно серьезный дефицит — квалифицированных прежде всего — кадров. По некоторым профессиям ситуация просто крайне плачевная. Это прежде всего электрики.

Если раньше в плане восстановительного ремонта после ДТП самыми дорогими были, к примеру, арматурные работы, то сейчас маляры берут такие деньги, что многие люди просто решают не красить машину. Маляры могут получать 500-700 тыс. руб. в месяц. Квалифицированные механики могут рассчитывать на такие же деньги».

Как говорят владельцы автомастерских, работников на этом рынке почти всегда хантят у конкурентов.

Дело в том, что на популярных платформах почти невозможно найти резюме специалиста, который разбирается и в привычных немецких, японских, корейских марках, и в то же время знает особенности новых китайских брендов. По данным «Авито Работы», в первой половине 2026 года число вакансий в автосервисах увеличилось на 118%. Это связано с тем, что многим специалистам пришлось поменять место работы, говорит глава Союза автосервисов Юрий Валько:

«Произошла миграция автосервисов. В малых городах нет такого повального закрытия — ситуация в том же состоянии. Кто не справляется, тот выбывает из игры. Думаю, 20% из тех сервисов, которые были в Москве, выехали за пределы МКАД. Сокращение автосервисных площадей, наверное, в будущем сохранится».

Средний чек на ремонт и обслуживание автомобилей вырос в первой половине 2026 года на 11% и составил 13 тыс. руб., подсчитали аналитики Fit Service.

Доля услуг в чеке выросла на 19% год к году, а затраты на автозапчасти — на 9%. Однако клиенты не готовы значительно увеличивать бюджет на содержание машины, отмечает генеральный директор сети СТО и магазинов «Кореана» и «Китаяна» Михаил Мартынов:

«Разные бывают мотивации. У кого-то — от нормочаса, у кого-то — прямой процент от продаж. В последнем случае, когда работодатель повышает цены на услуги, зарплата слесаря автоматически увеличивается. Заблуждением является то, что стареющий парк требует больше денег на уход за автомобилем. В целом это правда, но весь он нивелируется повышающейся экономностью людей. Цены выросли — приходится выбирать, сделать что-то сейчас, а остальное отложить на потом. Поэтому средний чек растет в соответствии с ростом цен».

Как сообщает “Ъ”, за семь месяцев 2026 года экспорт автомобильных запчастей и комплектующих из Китая вырос на 15% — до $1,3 млрд. Эксперты в первую очередь связывают это с увеличением парка китайских автомобилей, которые нуждаются в обслуживании.

Юлия Савина