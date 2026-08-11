Россиян потянуло на железо

Почти в 15 раз с начала 2026 года выросли продажи компьютерных комплектующих. Такие данные приводит «М.Видео». Причем происходит это на фоне резкого подорожания самого железа. Отдельные компоненты за год выросли в цене в несколько раз.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Системный блок снова стал конструктором для взрослых. Только ценники на детали теперь совсем не детские. Больше всего, по данным «М.Видео», прибавили видеокарты и процессоры. Вместе с ними покупатели берут оперативную память, материнские платы, блоки питания и охлаждение. Клиенты пытаются самостоятельно найти баланс между ценой и производительностью и заодно подготовить запас для будущего апгрейда, рассказал PR-директор «М.Видео» Сергей Коляда:

«Такой рост спроса связан с подготовкой пользователей к осеннему сезону игровых и программных новинок, обновлением домашних рабочих станций и желанием заранее собрать систему с запасом производительности на несколько лет.

Структура продаж показывает, что покупатели не ограничиваются заменой одного компонента.

Это указывает на распространение комплексных сборок, при которых пользователи самостоятельно выбирают конфигурацию под игры, работу с графикой, создание контента и другие ресурсоемкие задачи».

За год стоимость отдельных компонентов изменилась радикально. Например, в июле 2025 года в типовой сборке комплект памяти на 32 ГБ стоил около 10,5 тыс. руб. Сейчас — уже примерно 42 тыс. руб. Терабайтный SSD за тот же период подорожал примерно с 5 тыс. руб. до 12,5 тыс. руб. Покупатель вынужден тратить больше на тот же объем железа, говорит главный редактор itzine.ru Сергей Кузнецов:

«"М.Видео" говорит нам о том, что увеличился оборот. А это история, конечно же, про деньги. Так что здесь немаловажный фактор, что все подорожало. Да, магазины отчитываются, что у них люди стали больше денег тратить. Но, к сожалению, стали тратить не по своей воле. Второй нюанс — у нас сейчас есть некоторые проблемы с ввозом ноутбуков. Собрать его вы, конечно, никаким образом не сможете.

Люди понимают, что сейчас кризис, и гаджеты дорожают с каждым месяцем, поэтому обновляют компьютеры.

Хотя раньше они могли бы подождать полгода-год и посмотреть на рынок».

Еще чувствительнее — подорожание железа для корпоративного сектора. Бизнесу приходится обновлять уже не один домашний компьютер, а десятки или сотни рабочих машин. Поэтому компании все чаще пересматривают бюджеты, продлевают срок службы существующей техники и выбирают более доступные конфигурации. И чем дольше сохраняется дефицит, тем заметнее эта проблема будет для корпоративных заказчиков, отмечает руководитель отдела комплектующих группы компаний X-Com Андрей Буряков:

«Вся серверная продукция очень сильно подорожала. Раньше компьютерная память стоила 30 тыс. руб. Теперь — 250-300 тыс. руб. И это один компонент, а их нужно 30. Серверная продукция тем отличается от консьюмерской, что, как правило, когда компания развивается, отложить покупку сервера достаточно тяжело. Из-за остановки сервера или неспособности сети переваривать информацию фирма вообще не сможет работать».

Согласно последнему прогнозу аналитиков TrendForce, дефицит отдельных компьютерных комплектующих сохранится до конца 2027 года.

Александр Мезенцев