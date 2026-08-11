Trump Media отчиталась о $238 млн убытков из-за падения криптовалют

Компания Trump Media and Technology Group (TMTG), владеющая платформой Truth Social, отчиталась об убытках в размере $238 млн за второй квартал. Эта сумма более чем в десять раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Основной причиной убытков стало падение рынка криптовалют, следует из отчета TMTG. Из-за списаний стоимости цифровых активов и ценных бумаг компания потеряла почти $190 млн. По состоянию на 30 июня холдинг располагал 9 477,16 биткоина, следует из данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Квартальная выручка TMTG составила $1,7 млн. Показатель увеличился на 89% по сравнению с прошлым годом. В настоящее время активы фирмы оцениваются в $2 млрд. Операционные расходы компании выросли на 275% в годовом исчислении, превысив $165 млн. Аналитики связывают это с высокой волатильностью цен на цифровые активы.

TMTG продолжает развивать новый сервис Truth API, предоставляющий быстрый доступ к публикациям Дональда Трампа. Компания заключила более 10 контрактов с высокочастотными трейдинговыми фирмами, которые платят от $60 тыс. до $100 тыс. в месяц.

По итогам торгов в понедельник акции TMTG потеряли в цене 8%.

Екатерина Наумова