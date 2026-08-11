Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ превысила 1 трлн руб. за январь-июль

Чистая прибыль Сбербанка (MOEX: SBER) с января по июль 2026 года увеличилась на 19,8% — до 1,16 трлн руб. Это следует из отчетности кредитной организации по РСБУ. Рентабельность капитала за 7 месяцев составила 22,9%.

В июле банк заработал 168,4 млрд руб. чистой прибыли, это на 16,2% больше аналогичного показателя годом ранее (144,9 млрд руб.). Рентабельность капитала за тот же период составила 22,1%.

Чистые процентные доходы «Сбера» за семь месяцев выросли на 24,4% г/г, до 2,116 трлн руб., из-за увеличения объема работающих активов. В июле рост показателя составил 19,8%. Чистые комиссионные доходы за январь-июль увеличились на 0,7% г/г — до 416,1 млрд руб. За июль показатель, напротив, снизился — на 4,5%, до 61,5 млрд руб., что связано с развитием программы лояльности «СберСпасибо».