«Куйбышевазот» получил часть заводов промышленных газов немецкой Linde

Часть активов международной группы Linde перешла ПАО «Куйбышевазот» при взыскании долга по контракту на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. Речь идет о 100%-ной доле ООО «Праксэа Рус», указано в ЕГРЮЛ.

До этого долей владела Linde UK Holdings No.2 Limited, пишет «Интерфакс». Последний раз компания отчитывалась о доходах в 2021 году: ее выручка тогда достигла 4 млрд руб. У Linde есть филиалы в Волгоградской, Нижегородской, Самарской и Свердловской областях, а также в Москве.

Linde поставляла оборудование для строительства газохимического и газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. В 2022 году она вышла из проекта из-за санкций. Арбитражный суд Санкт-Петербурга счел незаконным соблюдение санкционного законодательства ЕС и постановил взыскать с компании 114 млрд руб. в качестве задолженности по контракту.