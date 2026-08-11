Операционная чистая прибыль «Т-Технологий» по МСФО выросла на 25% во II квартале

Операционная чистая прибыль «Т-Технологий» (головная структура Т-Банка) по МСФО составила 52,1 млрд руб. во втором квартале 2026 года. Это на 25% больше аналогичного периода годом ранее, следует из отчетности компании.

Рост показателя, по данным «Т-Технологий», отражает «фокус на эффективность бизнеса». Всего за первое полугодие компания получила 98,6 млрд руб. операционной чистой прибыли по МСФО (+32% г/г).

Чистая прибыль компании за второй квартал, напротив, снизилась на 15% — до 39,5 млрд руб. Всего за первое полугодие показатель сократился на 7% — до 74,5 млрд руб.

Чистая выручка за второй квартал увеличилась на 27% — до 216,8 млрд руб. — из-за расширения экосистемы и роста вовлеченности клиентов. Показатель за первое полугодие достиг 414,2 млрд руб. (+26%).

Рентабельность капитала «Т-Технологий» снизилась с 28,4% за второй квартал 2025 года до 28,1% за аналогичный период 2026-го. Общие операционные расходы группы выросли на 23% — до 109,2 млрд руб. Компания продолжила инвестировать в развитие технологий и продуктовую разработку.