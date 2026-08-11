Школьникам из Златоуста выплатят 3 млн рублей после схода поезда под Ульяновском

Суд в Челябинской области удовлетворил требования Златоустовской транспортной прокуратуры и взыскал в пользу школьников, следовавших в сошедшем с рельсов поезде «Москва — Челябинск», 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Установлено, что 3 апреля этого года около станции Бряндино в Ульяновской области по вине перевозчика сошли семь вагонов пассажирского поезда №302 «Москва — Челябинск». По маршруту следовала группа школьников из Златоуста. Для защиты их прав прокуратура подала иски о взыскании морального вреда с РЖД. В пользу учащихся и сопровождающих в целом взыскано 3 млн руб. Исполнение решений суда ведомство проконтролирует.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, из-за схода вагонов 3 апреля пострадали 80 человек. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения). Как считает следствие, за неделю до происшествия инженер сетевого диагностического комплекса инфраструктуры «ЭРА+» №519 Самарского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры ОАО «РЖД» получил данные о дефектах железнодорожного полотна. Их выявили на участке 888-1078 км Куйбышевской железной дороги. Узнав о дефектах, инженер не инициировал вторичный детальный контроль, что привело к излому рельсов, считает следствие.

Виталина Ярховска