В Москве до исторического минимума сократилась доля доступных новостроек

Доля новостроек комфорт-класса в старых границах Москвы обновила исторический минимум. К началу августа 2026 года она сократилась на 8,4 процентного пункта (п. п.) год к году, до 22,9%, сообщает «РБК Недвижимость». Это стало самым низким показателем за всю историю наблюдения рынка, констатируют в CORE.XP и «Метриум».

Аналитики отмечают заметное снижение доли самого доступного по цене: месяц назад доля массовых новостроек составляла 23,3%, год назад — 31,3%, три года назад — 42,1%.

Объем предложения новостроек в старых границах Москвы, по данным CORE.XP, составил к началу августа 1,9 млн кв. м, что на 8% меньше, чем год назад. Количество лотов снизилось еще заметнее — на 12% за год, до 30,7 тыс. штук. По оценкам аналитиков, наибольшее влияние на сокращение предложения оказал комфорт-класс: за год предложение уменьшилось на 40%, до 4 тыс. лотов, а его доля на 6 п. п.

Снижение доли массовых новостроек объясняется относительно стабильным спросом на квартиры комфорт-класса и в то же время отсутствием новых стартов в сегменте. По данным «Метриум», в первой половине 2026 года на рынок в старых границах Москвы не вышло ни одного нового проекта. При этом доля запусков элитного жилья в первом полугодии выросла за год в 3,7 раза и достигла почти 82%.

«Девелоперы не выводят на первичный рынок Старой Москвы новые проекты массового сегмента из-за резкого снижения их маржинальности на фоне увеличения себестоимости строительства, оттока клиентов и возросшей конкуренции с профессиональными инвесторами, продающими квартиры в готовых новостройках»,— пояснили «РБК Недвижимости» в «Метриуме».