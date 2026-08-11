Кандидатов от «Яблока» в группе по Удмуртии снимут с выборов в Госдуму

Кандидатов от «Яблока» по региональной группе в Удмуртии Ию Боронину и Веру Хабарову снимут с выборов в Госдуму вместе с другими представителями партии в федеральном списке. Такое решение Верховный суд России принял 10 августа, пишет «Ъ». В политическом объединении заявили, что решение будет обжаловано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторонники партии «Яблоко» у здания Верховного суда России

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Сторонники партии «Яблоко» у здания Верховного суда России

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

10 августа была оглашена только резолютивная часть решения, но судя по выступлениям представителей Центризбиркома и прокуратуры, основным поводом стали нарушения авторского права в ходе предвыборной агитации.

Иск в отношении «Яблока» партия «Родина» подала 7 августа. Истцы указывали на рост количества публикаций, посвященных ответчику, в зарубежных соцсетях и у иноагентов. «Родинцы» настаивали на том, что «яблочники», в частности, занимаются пропагандой ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено), и призывали к прекращению огня. Последний пункт патриоты расценили как призыв к нарушению территориальной целостности РФ.

Лидер «Яблока» Николай Рыбаков указывал на заседании, что для снятия партии нет никаких оснований, утверждения о нарушении целостности страны он назвал домыслами истца и отвергал любые связи с экстремистским и запрещенным движением.

Отметим, что снятие федерального списка партии не скажется на кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам. Одномандатником от «Яблока» в Удмуртии является председатель реготделения политического объединения Ия Боронина.

Подробнее о решении Верховного суда России читайте в материале «Яблочный не спас».