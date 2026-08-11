«Вскрылись дополнительные факты»

Получали иностранное финансирование, нарушали авторские права: Верховный суд снял «Яблоко» с выборов в Госдуму. Партия намерена обжаловать данное решение. Центризбирком, в свою очередь, сообщил, что не будет менять избирательный бюллетень до вступления судебного вердикта в законную силу. «Яблоку» был присвоен второй номер в списке. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не удивлен подобным развитием событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Заседание длилось почти 10 часов. В результате Верховный суд РФ согласился с доводами истцов из партии «Родина». Согласно решению Фемиды, «Яблоко» допустило ряд существенных нарушений, в частности, вело кампанию в заблокированных социальных сетях и получало иностранное финансирование. В беседе с основателем партии Григорием Явлинским интервьюер использовал фразу из популярной в 1970–1980-х годах детской песни «Пусть всегда будет солнце». Поскольку этот разговор был опубликован на партийных ресурсах, истец счел это игнорированием законодательства об интеллектуальной собственности. Суд и с этим согласился. На этом можно поставить точку, поскольку на перечислении всех «яблочных» прегрешений физически не хватит эфирного времени.

Партия намерена обжаловать судебное решение. Также нужно напомнить, что «Яблоко» подвергалось жесткой критике со стороны других участников предвыборной гонки. Звучали обвинения в экстремизме и даже предложения привлечь компетентные органы для соответствующего расследования. Суд все это рассматривать не стал, ограничившись административной частью.

Таким образом совсем жесткого сценарий удалось избежать, и федеральная партия «Яблоко» как таковая сохраняется. По крайней мере, на сегодняшний день.

Теоретически она сможет в будущем участвовать в выборах, но не в этот раз. Сейчас не время про «солнечный круг» упоминать. Сейчас другие песни на повестке дня.

Иной спросит: почему изначально допустили партию на выборы, второй номер ей присвоили? Можно было бы ее сразу отсеять. И нет ли здесь так называемого двойного дна? Изначально все по закону было, а как агитировать начали, так бдительные товарищи нарушения усмотрели. В результате, как принято говорить в таких случаях, вскрылись дополнительные факты, и после их детального изучения было принято соответствующее решение.

В целом гадать нет смысла, ибо и так все ясно. 10 партий есть, и этого достаточно. К слову, утром, пока шел суд, Центризбирком утвердил текст федерального выборного бюллетеня с участием «Яблока». Видимо, теперь документ придется менять. Благо его, наверное, не успели разослать в типографии. Если, конечно, партия не выиграет апелляцию, чудеса иногда случаются.

Дмитрий Дризе