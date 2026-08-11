«Сербские страсти»

Конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время, об этом заявил Александр Вучич после визита в Белград Владимира Зеленского. Кроме того, по мнению сербского президента, Европа оказалась на пороге большой войны. В Москве тем временем негативно отнеслись к переговорам лидеров Украины и Сербии. Как считает обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин, реакция в России была порой излишне эмоциональной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

После визита в Белград Владимира Зеленского в Москве вспыхнули нешуточные страсти. В эфире центральных телеканалов сербское руководство обвиняли чуть ли не в предательстве, в том, что оно нанесло России удар в спину. А наиболее радикальные и бескомпромиссные авторы в Telegram-каналах выдвинули прямо-таки революционное предложение — признать независимость Косово в отместку за то, что президент Сербии заявил об уважении территориальной целостности Украины, а стало быть, посягнул на те земли (Крым, Донбасс и так далее), которая Россия вписала в свою Конституцию.

При этом почему-то упускается из виду, что новые границы России не признали не только страны НАТО и Сербия, но и ближайшие союзники Москвы по ОДКБ, и что президенты некоторых очень даже дружественных России государств тоже в последние годы встречались с Зеленским и даже демонстративно вели с ним переговоры на английском языке, во всяком случае, до тех пор, пока не выключались телекамеры, и что президент Турции Эрдоган, посещая Киев еще до начала СВО, приветствовал почетный караул возгласом, который ассоциируется с националистами-бандеровцами и признан в России экстремистским.

Получается какая-то двойная мораль. То, что легко прощают Эрдогану и лидерам стран СНГ, именно в случае с Сербией воспринимается как недопустимый криминал.

Хотя, если уж быть объективными, надо признать, что в ходе визита Зеленского сербский президент Александр Вучич не допустил ни одного выпада в адрес России. И потом, нельзя забывать, что уже после начала СВО он прилетал в Москву на празднование 9 Мая, несмотря на возражения европейских лидеров и закрытие для него воздушного пространства балтийскими государствами. А самое главное — Сербия остается одной из немногих стран Европы, которые не ввели санкции против России. И национальная авиакомпания республики продолжает летать в Москву, Белград остается одним из немногих авиамостов между Россией и Европой.

Можно ли требовать от Сербии большего, учитывая, что она практически со всех сторон окружена странами НАТО и ЕС, что в случае острого конфликта с ними экономика республики будет очень быстро задушена, что любой лидер в Белграде, сколь бы нежные чувства он ни питал в душе к России и русским, вынужден учитывать и расклад сил в сегодняшней Европе, а географическое положение отрезанного от моря государства крайне невыгодное? Можно, конечно, обижаться, впадать в ребяческую истерику, грозя признанием Косово (вот уж албанцы будут изумлены), повторять заклинания о славянском братстве и православном единстве. Но зачем?

Политика — дело прагматичное и зачастую циничное. Никакие альянсы не бывают вечными и священными. Главное — понять это и не поддаваться эмоциям, поставить себя на место сербов и посмотреть на вещи их глазами.

И если это сделать, сложно не увидеть, что в нынешней ситуации, учитывая беспрецедентное давление со стороны руководства ЕС, Белград и так делает многое, чтобы сохранить традиционные связи с Россией. Вот только не надо требовать от него невозможного, а тем более оскорблять и обвинять в предательстве. Ведь тем самым можно спровоцировать ответную эмоциональную реакцию и потерять даже то, что сейчас имеем. Глупо и безответственно выставлять врагом одну из немногих стран Европы, где к русским по-прежнему относятся с симпатией, а часто и с пониманием. И где футбольные болельщики, несмотря на все запреты, проносят на матчи европейских кубков флаги Российской Федерации.

Максим Юсин