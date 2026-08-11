ФСБ: в Мордовии задержали работавших на спецслужбы Украины операторов СИМ-боксов

Составлено ИИ-Ассистентъ

В марте 2026 года ФСБ уже задерживала 34-летнего жителя Мордовии по делу о госизмене, который по заданию военной разведки Украины оформил 10 виртуальных станций и более 1 тыс. сим-карт для мошенничества. Он получил доступ к ним за деньги от кураторов, а карты предназначались для мошенничества в отношении россиян и подрывной деятельности. Задержанный получил деньги на криптокошельки для сохранения анонимности.

Похожие задержания операторов сим-боксов, задействованных в массовых телефонных атаках на россиян, проводились в других регионах России в конце 2025 – начале 2026 года. В марте 2026 года Следственный комитет России сообщил о задержании 29 администраторов, операторов, активаторов и курьеров в Московском регионе. В декабре 2025 года ФСБ задержала 19 человек в 12 регионах, включая Самарскую область, Дагестан и Ставропольский край, которые также оказывали техническую помощь телефонным мошенникам. Эти группы организовывали работу сим-боксов, пополняли балансы сим-карт и незаконно распространяли российские телефонные номера, работая за вознаграждение от зарубежных кураторов.

В ноябре 2025 года ФСБ в Крыму задержала жителя Самарской области, который организовал работу узла связи украинских мошенников, арендовав квартиру в Симферополе и установив там SIM-боксы. Его задачей было обеспечение работы оборудования и ежедневная покупка и замена SIM-карт. За свою деятельность он получал 35 тыс. рублей в неделю.