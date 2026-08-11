«Известия»: в России начали продавать БАДы для похудения с опасным сибутрамином

В России начали продавать БАДы, в состав которых входит сибутрамин — сильнодействующее вещество, которое может вызывать тяжелые нарушения психики и проблемы с сердцем. Опасные препараты продаются под видом безопасных американских и европейских средств для похудения, пишут «Известия».

Авторы публикации сообщили, что в рамках контрольной закупки приобрели средства под названиями Supressa Fast Metabolism, Mineral Balance, Ultra Lipo 3, а также кофе S Figura Slim. «Исследования, проведенные двумя независимыми лабораториями, показали, что во всех препаратах содержится сибутрамин», — указано в статье. Согласно результатам исследования, в первых трех концентрация сибутрамина в два-три раза превышала максимальные дозировки, применяемые в рецептурных препаратах с сибутрамином.

По мнению «Известий», препараты «имеют признаки кустарного производства на территории Казахстана». Сообщается, что поставки на территорию РФ организованы через сеть казахстанских продавцов.